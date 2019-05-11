عودة كبار قادة حركة الشعبية للخرطوم

أفادت مصادر، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال ـ أعلنت عودة كبار قادتها للخرطوم بعد نحو 7 سنوات من مغادرة العاصمة السودانية.

وكان قد اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتهم التي وجهتها إليه النيابة والمتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الصادرة بالخرطوم، السبت، عن مصادر مطلعة، قولها إن البشير اعترف بالتهم الموجهة إليه، وأبلغ النيابة بوجود أشخاص آخرين متورطين معه في الجريمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المعزول بدت عليه حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وأخذ يردد عبارة "دعوة المظلوم لحقتنا، فخلال حكمي الذي استمر 30 عاما أكيد هناك مظاليم كثر".