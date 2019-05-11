الأمم المتحدة: 180 ألف نازح جراء القصف في شمال سوريا

وتتركز الغارات الجوية والقصف المدفعي للجيش السوري وأبرز حلفاءه، روسيا، على جنوب إدلب وشمال محافظة حماة المجاورة، حيث تدور أيضاً معارك بين القوات الموالية لدمشق وفصائل معارضة مسلحة.
كما حذر المكتب أن المنطقة التي تشهد مواجهات يوجد بها مليوني شخص، أغلبهم نزح بالفعل من قبل ولا يمتلكون سوى موارد محدودة للتعامل مع الوضع الحالي، في الوقت الذي يتجهون فيه إلى مناطق متشبعة سكانياً وحيث وصلت الطاقة الاستيعابية لمخيمات الإيواء إلى الدرجة القصوى.
بالمثل، أكدت الوكالة الأممية ورود تقارير حول مصرع 120 شخصاً في تلك الفترة، مضيفة أنه من الصعب التحقق من الرقم وكذلك عدد المصابين الذين قد يصلوا لمئات الأشخاص.
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