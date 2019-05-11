تدمير مخابئ للإرهابيين غربي الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش عثرت على جثة إرهابي كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية، أمس الخميس، إثر عملية بحث وتمشيط واسعة بمنطقة واد القصب بولاية عين الدفلى غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن هذه العملية مكنت أيضاً من كشف وتدمير 5 مخابئ للإرهابيين، و7 قنابل مضادة للأفراد، و5 قنابل مضادة للعربات، و3 قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى 300 كيلوغرام من المواد الغذائية.