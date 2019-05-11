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تدمير مخابئ للإرهابيين غربي الجزائر

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش عثرت على جثة إرهابي كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية، أمس الخميس، إثر عملية بحث وتمشيط واسعة بمنطقة واد القصب بولاية عين الدفلى غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن هذه العملية مكنت أيضاً من كشف وتدمير 5 مخابئ للإرهابيين، و7 قنابل مضادة للأفراد، و5 قنابل مضادة للعربات، و3 قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى 300 كيلوغرام من المواد الغذائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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