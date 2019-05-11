ترامب: اختبارات كوريا الشمالية للصواريخ "لا تُقوّض الثقة"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، أن الاختبارات الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية لا تُقوّض الثقة.

وقال: "إنّها صواريخ قصيرة المدى، وأنا لا أعتبر على الإطلاق أنّ ذلك يُشكّل خرقاً لعلاقة الثّقة، في مرحلةٍ ما قد يحدث هذا، لكن في هذه المرحلة لا"، وأضاف أن "الأمر يتعلّق بصواريخ قصيرة المدى وبأشياء اعتياديّة، اعتياديّة جدّاً".

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخين قصيرَي المدى أول أمس الخميس، في ثاني اختبار عسكري خلال أقلّ من أسبوع.

وانتهت القمّة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام في فبراير(شباط) الماضي، من دون اتّفاق على وضع حدّ لبرنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف العقوبات، ولم تُختتم حتّى ببيانٍ مشترك، ما أثار استياءً لدى كوريا الشماليّة إزاء جمود المحادثات.

وجاءت عمليّة الإطلاق أول أمس بعد ساعات من وصول الموفد الأمريكي الخاص حول كوريا الشماليّة ستيفن بيغون، إلى سيؤول مساء الأربعاء الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خطوات الحليفَين بشأن بيونغ يانغ.