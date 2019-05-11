بريطانيا تعرب عن أسفها لاعتزام كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن) أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لقرار كوريا الشمالية الذي قضى بتنفيذ عمليات جديدة لإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى. أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لقرار كوريا الشمالية الذي قضى بتنفيذ عمليات جديدة لإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي اليوم أن المملكة المتحدة تدعم بالكامل جهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية لنزع الأسلحة النووية بالمنطقة عبر المفاوضات، مؤكدة أنه ينبغي الاستمرار في الإنفاذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بذلك الخصوص ما لم تتخلى هي عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية.



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