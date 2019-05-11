بالصور| مطار يستخدم الكلاب لتهدئة أعصاب المسافرين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press مطار يعالج الركاب بالكلاب

استحدث مسؤولو مطار أبردين الأسكتلندي، وظيفة جديدة لـ 14 كلبًا ينتمون لسلالات مختلفة، حيث تقع عليهم في هذه المهمة الاختلاط واللعب مع المسافرين بهدف تهدئة أعصابهم قبل استقلالهم الطائرات. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأطلقت إدارة المطار هذه الخدمة الجديدة من أجل مساعدة المسافرين الذين يعانون من حالات عصبية، وتخفيف التوتر عنهم قبل صعودهم إلى الطائرات، حيث تم اختيار طاقم الكلاب الذين أطلق عليهم لقب "الكلاب المعالجة"، من قبل فريق من الأخصائيين النفسيين. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وترتدي الكلاب أربطة صفراء حول عنقها، وتطلق بالمطار للاختلاط مع الركاب والموظفين الذين يمكنهم احتضانها واللعب معها لتهدئة أعصابهم قبل الرحلة.

وقبل تنفيذ هذا الأمرخضعت الكلاب للتدريب من قبل الأخصائيين للعمل في مجموعة متنوعة من البيئات، للتعامل مع مختلف الأعمار والأجناس، بحسب صحيفة "ميرور البريطانية". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ومن قبل زارت الكلاب العديد من دور رعاية المسنين والمدارس والسجون والجامعات، وثبت أنها ساعدت على تحسين الصحة العقلية وتخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب لكل من تعامل معها.