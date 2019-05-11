شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "خطة البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، عقد اجتماعاتها الأسبوع الجارى لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 / 2020، حيث يشهد اجتماع اللجنة غدًا الأحد مناقشة موازنة التعليم التعالى، كما تعقد اجتماعًا الخميس المقبل لمناقشة ميزانية الرى والتضامن الاجتماعى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "خطة البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.