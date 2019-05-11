وزير الإسكان يتفقد التشغيل التجريبي لـ"30 يونيو" بتكلفة 5.2 مليار جنيه

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محور 30 يونيو "الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس"، يرافقه قيادات الوزارة.

وأوضح أنه يجري حالياً التشغيل التجريبي للمحور بالكامل، الذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ممثلا في جهاز تعمير سيناء، لافتا إلى أنه يجري حالياً استكمال أعمال التخطيط السطحي والمروري والعلامات الإرشادية.

وأضاف أنه يجري أيضاً استكمال امتداد المحور من طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع طريق جبل الجلالة مع طريق "القطامية- العين السخنة"، بطول نحو 106 كيلومترات، بواسطة...