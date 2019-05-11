افاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "اهالي قرى شرقي بعلبك قطعوا الطريق الدولية عند مدخل بلدة سرعين احتجاجا على انقطاع المياه عن قرى سرعين التحتا ، سرعين الفوقا، والنبي شيت".
ويعود انقطاع المياه الى مشكلة إدارية بعد انتهاء عقد المشغل من أول نيسان وعدم تسلم المشغل الجديد مهام عمله بتأمين مياه الشفة.
وناشد رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك جعفر الموسوي وزيرة الطاقة ندى البستاني والمعنيين بحل مشكلة المياه بعد انتظار شهرين من عقد التشغيل وتسلم متعهد آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع الطريق الدولية ببعلبك احتجاجا على انقطاع المياه عن بعض القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.