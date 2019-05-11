النشرة: قطع الطريق الدولية ببعلبك احتجاجا على انقطاع المياه عن بعض القرى

افاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "اهالي قرى شرقي بعلبك قطعوا الطريق الدولية عند مدخل بلدة ​سرعين​ احتجاجا على انقطاع ​المياه​ عن قرى سرعين التحتا ، ​سرعين الفوقا​، و​النبي شيت​".

ويعود انقطاع المياه الى مشكلة إدارية بعد انتهاء عقد المشغل من أول نيسان وعدم تسلم المشغل الجديد مهام عمله بتأمين ​مياه الشفة​.

وناشد رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك جعفر الموسوي وزيرة الطاقة ندى البستاني والمعنيين بحل مشكلة المياه بعد انتظار شهرين من عقد التشغيل وتسلم متعهد آخر.