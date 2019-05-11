ماكرون يستقبل الرهائن المحررين بعد عملية عسكرية في بوركينا فاسو

استقبل الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، سائحين فرنسيين اثنين ومواطنة كورية جنوبية، تم تحريرهم خلال عملية عسكرية أمس في ​بوركينا فاسو​، وكانوا اختطفوا في أوائل الشهر الحالي في دولة بنين المجاورة.

وأعلن قصر الإليزيه أن العملية نفذت ليلا لتحرير السائحين الفرنسيين، مشيرا إلى أن العملية أدت أيضا إلى الإفراج عن أميركي وكورية جنوبية.

وكان ماكرون قد هنأ ​القوات المسلحة​ الفرنسية وكل من عمل إلى جانبهم على تحرير الرهائن، مثمنا التضحية التي قام بها جنديان اثنان دفعا حياتهما لإنقاذ الرهائن.

كما أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​ عن شكرها للسلطات في كل من بنين وبوركينا فاسو وكذلك ​الولايات المتحدة​ لدعمها "الثمين" في العملية.