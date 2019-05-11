افتتحت السلطات ​الصين​ينة معرض طريق الحرير الدولي في مدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وذلك تحت عنوان "عصر جديد ونمط جديد وتطور جديد". وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان أنه يشارك في المعرض الدولي أكثر من 200 شركة من 25 دولة ومنطقة، بما فيها ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ و​كمبوديا​، مشيرة الى أنه سيتم تنظيم أكثر من 30 نشاطا ومعرضا خلال الحدث الذي يستمر خمسة أيام، تشمل المنتديات والمؤتمرات والأنشطة الاستثمارية والتجارية، فيما سيكون موضوع تخفيف ​الفقر​ أحد النقاط البارزة في المعرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية افتتحت معرض طريق الحرير الدولي بمشاركة 25 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.