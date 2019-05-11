السلطات الصينية افتتحت معرض طريق الحرير الدولي بمشاركة 25 دولة

افتتحت السلطات الصينينة معرض طريق الحرير الدولي في مدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وذلك تحت عنوان "عصر جديد ونمط جديد وتطور جديد".
وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان أنه يشارك في المعرض الدولي أكثر من 200 شركة من 25 دولة ومنطقة، بما فيها روسيا والولايات المتحدة وكمبوديا، مشيرة الى أنه سيتم تنظيم أكثر من 30 نشاطا ومعرضا خلال الحدث الذي يستمر خمسة أيام، تشمل المنتديات والمؤتمرات والأنشطة الاستثمارية والتجارية، فيما سيكون موضوع تخفيف الفقر أحد النقاط البارزة في المعرض.
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