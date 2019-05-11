محامي ترامب: الرئيس الأوكراني المنتخب محاط بالأعداء

أعلن رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأميركي عن إلغاء زيارة إلى ​أوكرانيا​، كانت مقررة في الأيام المقبلة، للقاء الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المحامي جولياني في حديث مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، في مجال تبريره لإلغاء الزيارة الى أنه "انطلاقا مما سمعته من شخصين موثوقين جدا، الرئيس الأوكراني المنتخب زيلينسكي، محاط بأشخاص يكنون العداء للرئيس دونالد ترامب، وكذلك بأشخاص ضالعين في الفساد"، لافتا إلى أنه "يشعر بالقلق لأن الرئيس الأوكراني المنتخب، محاط، بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، بأعداء الرئيس الأميركي".

وشدد جولياني، على أن إلغاء زيارته إلى أوكرانيا، لا ترتبط بتاتا ولا علاقة لها، بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2020.