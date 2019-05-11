افادت قناة "الحدث" عن "بدء انحساب ​الحوثيين​ من موانئ ​الحديدة​ تحت مراقبة دولية".

وذكر بيان لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن أن "من شأن الانسحاب أن يسمح للأمم المتحدة بالقيام "بدور قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ" وأن يحسن من عمليات تفتيش المنظمة الدولية على الشحنات"، مؤكدة ان "بعثة الأمم المتحدة ستراقب الانسحاب، وهو خطوة أولى في طريق تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن من المهم أن تلي الخطوة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين".

وتقع الحديدة على البحر الأحمر، ويمر عبر مينائها نحو 70% من الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية، ما يجعلها شريان حياة لملايين من السكان الذين باتوا على حافة المجاعة.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من الحديدة بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية، ويسري وقف إطلاق نار هش في المحافظة وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ 18 كانون الاول من العام الماضي.