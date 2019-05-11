النشرة: باسيل بدأ زيارة الى مدينة زحلة وبعض قرى قضائها

اشار مراسل "​النشرة​" في زحلة، الى ان وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ زيارة الى ​مدينة زحلة​ وبعض قرى قضائها، حيث استهل زيارته بالتنزه في جردي النيحا و​الفرزل​، وفي وقت لاحق سينتقل باسيل لتناول مأدبة الغداء في الجرد، على ان ينتقل عند الساعة الرابعة والنصف الى بلدة عنجر للاعلان عن انشاء مدينة صناعية في ​تعنايل​ وعنجر حيث سيكون له كلمة سياسية بالمناسبة.

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