افتتاح معرض "جبنا العيد" بحلته الرمضانية

افتتح معرض "جبنا العيد" بحلته الرمضانية بحيث يطمح إلى إدخال بهجة العيد إلى قلوب اللبنانيين جميعاً. وقد خصص المعرض مساحات للأفراد الناشئين وبعض المحال، كي يقوموا بعرض متاعهم. ومن جهة أخرى كانت أماكن السحور والسهر. والأهم المساحات التي خصصت للجمعيات كي ينشروا رسالتهم السامية ويعرفوا الجميع على أهدافهم ومشاريعهم.

وفي هذه النسخة إختار المنظمون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الأطفال المصابين ب​السرطان​ وفئة الشباب الصاعد، الذين يحتاجون إلى الكثير من المساندة في هذه الظروف الراهنة.