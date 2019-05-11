معلوف: المخاطر التي حكي عنها في وصلة المنصورية غير موجودة

امل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف ان "تكون الأمور قد هدأت في ​المنصورية​ ويجب ان يتفهم الاهالي ان المخاطر التي حكي عنها غير موجودة بعدما استمعوا للحقائق التي زودتهم بها وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​".

وفي حديث اذاعي علق معلوف على الطعن ب​خطة الكهرباء​، مؤكدا ان "​المجلس الدستوري​ هو الذي يبت بالطعن مع العلم انهم لم يطالبوا بايقاف خطة الكهرباء انما بأمور تقني".