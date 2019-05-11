معلوف: المخاطر التي حكي عنها في وصلة المنصورية غير موجودة

امل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف ان "تكون الأمور قد هدأت في المنصورية ويجب ان يتفهم الاهالي ان المخاطر التي حكي عنها غير موجودة بعدما استمعوا للحقائق التي زودتهم بها وزيرة الطاقة ندى بستاني".
وفي حديث اذاعي علق معلوف على الطعن بخطة الكهرباء، مؤكدا ان "المجلس الدستوري هو الذي يبت بالطعن مع العلم انهم لم يطالبوا بايقاف خطة الكهرباء انما بأمور تقني".
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