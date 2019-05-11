ميقاتي التقى وفدا من جبل محسن: يجب ان نكون يداً واحدة في سبيل طرابلس

اشاد رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي"بالجهد الذي يبذله النائب ​علي درويش​ على صعيد العمل التشريعي ومتابعة قضايا ​طرابلس​ عموما و​جبل محسن​ خصوصا".وفي تصريح له بعد لقائه وفدا من ​منطقة جبل محسن​ بحضور النائب درويش، تمنى ميقاتي أن "نكون يداً واحدة في سبيل طرابلس والعمل على توفير فرص عمل ضمن بيئة جيدة لاستقطاب الاستثمارات"، مشيراً الى "ان مشكلتي ​البيئة​ والنفايات من الاساسيات المطلوب حلها".

من جهته أكد درويش أننا "على تواصل دائم مع الناس، وفق رؤية تقوم على تثبيت الاستقرار والانفتاح الذي يسهم في استقرار الوضع الاجتماع"، معتبر انه "ينبغي الاخذ بالاعتبار حاجات كافة شرائح المجتمع، لصياغة برنامج عمل وازن وموضوعي والتعاون لتنفيذه".

وأعلن درويش انه "لدينا مجموعة اقتراحات قوانين من ضمنها أربعة اقترحات ستقدم قريبا الى ​المجلس النيابي​ هي اقتراح قانون معجل يرمي لإعفاء أولاد ​المرأة اللبنانية​ المتزوجة من غير لبناني من رسوم اجازة العمل لحين البت بقانون اعطاء الجنسية لأولادها ما يخفف الأعباء عن كاهل الأولاد ومتابعة المشروع بجدية حتى اقرار ه، اضافة إلى اقتراح قانون يعفي ابناء جبل محسن والتبانة الذين تضرروا من جولات ​العنف​ الاخيرة من رسوم المياه خلال تلك الفترة وكذلك اقتراح قانون بالزامية التعليم وحسومات خاصة للطلاب المسجلين في الجامعة اللبنانية".