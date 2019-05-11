ميقاتي في اليوم العالمي للتمريض: تتوارد الى اذهاننا كل معاني التفاني والتضحية

اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الى انه "في اليوم العالمي للتمريض تتوارد الى أذهاننا كل معاني التفاني والتضحية والرحمة والإنسانية التي يجسدها الممرض والممرضة في وقوفهم الدائم الى جانب المريض لاعانته وبلسمة أوجاعه". وأضاف: "كل عيد وجميع الممرضين والممرضات في ​لبنان​ بألف خير وعزم".

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