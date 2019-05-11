القاضية عون اعطت الإشارة لإطلاق سيدة أوقفت من قبل فصيلة درك المريجة

أعطت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الإشارة لإطلاق سراح خديجة.ن التي أوقفت من قبل فصيلة درك المريجة على خلفية شكوى تقدم بها طليقها أ.ف لرفضها تسليمه جوازات السفر الهولندية العائدة له ولبناتهما الثلاثة.
وتم توقيف خديجة بناء على إشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون منذ يومين.
وقد تمنعت الأم من تسليم جوازات السفر الى طليقها خشية إقدامه على السفر خارج البلاد خصوصا أنه يحمل هو وبناته الجنسية الهولندية، في حين لا تملك هي سوا الجنسية اللبنانية وقرارا من المحكمة بحق مشاهدة الأولاد بعد الطلاق.
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