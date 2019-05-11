يعقوبيان: الحملات البوليسية التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون من قبل السلطة لا يمكن ان تستمر

لفتت النائب ​بولا يعقوبيان​ الى "أننا شهدنا في الفترة الأخيرة تدهورا كبيرا في الحريات العامة وتعديا متصاعدا على ​حرية التعبير​ و​الصحافة​"، مشددة على أن "هذه الحملات البوليسية والترهيبية التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون من قبل السلطة، لا يمكن ان تستمر".

ولفتت الى أن "ترهيب الأصوات المعارضة والإعلام الحر هو مقدمة لتمرير صفقات مشبوهة، خاصة واننا على أبواب بعض هذه الصفقات ك​الكهرباء​ و​المحارق​".