لفتت النائب بولا يعقوبيان الى "أننا شهدنا في الفترة الأخيرة تدهورا كبيرا في الحريات العامة وتعديا متصاعدا على حرية التعبير والصحافة"، مشددة على أن "هذه الحملات البوليسية والترهيبية التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون من قبل السلطة، لا يمكن ان تستمر".
ولفتت الى أن "ترهيب الأصوات المعارضة والإعلام الحر هو مقدمة لتمرير صفقات مشبوهة، خاصة واننا على أبواب بعض هذه الصفقات كالكهرباء والمحارق".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: الحملات البوليسية التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون من قبل السلطة لا يمكن ان تستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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