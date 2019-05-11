بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، لجان مدارس الشهيد احمد عفت الإعدادية بنات، والجمهورية الإعدادية بنات، والملك فيصل الإعدادية بنين، والحديثة الإعدادية العامة بنات بدمنهور، والتي يؤدي بها الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية.

ووجه المحافظ بتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين والحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة وتجهيز حجرة للإسعافات الأولية بكل لجنة امتحانات يتوافر بها طبيب أو ممرضة.

و صرح محمد سعد، وكيل وزارة التربية التعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ ٩٠ ألفًا و٢٣٦ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٥٦٥ لجنة على مستوى ١٨ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.