مسؤول يمني : الحوثيون يبدأون الانسحاب من 3 موانئ في الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

أكد مسؤول محلي يمني أن جماعة أنصار الله الحوثية بدأت اليوم السبت في سحب مسلحيها من ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة خمسة أشهر.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن جماعة الحوثي بدأت سحب قواتها من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.

وأضاف أن عملية الانسحاب ستستمر لعدة أيام قادمة، في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على إعادة انتشار القوات من الموانئ.

Advertisements

ويوم أمس أعلنت الأمم المتحدة ، في بيان صحفي ، أن جماعة الحوثي ستقوم اليوم بإعادة الانتشار المبدئي الأُحادي الجانب، في موانئ الحُديدة والصليف وراس عيسى.

وأفاد البيان أن البعثة الأممية المتواجدة في الحديدة "ستقوم بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأُحادي الجانب هذه، والإبلاغ عنها"، مشيرا إلى أن العملية ستستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في 13 ديسمبر الماضي، على حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة، مع الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل.

ورغم مرور قرابة خمسة أشهر على الاتفاق، إلا أن الطرفين يتهم كلاهما الآخر بوضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.