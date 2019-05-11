اعتقال وزير فنزويلي سابق في إسبانيا استجابة لمذكرة توقيف أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد – (أ ش أ):

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على وزير تطوير الطاقة الكهربائية الفنزويلي السابق، خافيير ألفارادو أوتشوا، بناء على مذكرة توقيف أمريكية.

واعتقلت الشرطة الوزير الفنزويلي الساق بالعاصمة مدريد، فيما قضت محكمة إسبانية بحبسه؛ حتى يتم النظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتتهم السلطات الأمريكية وزير تطوير الطاقة الفنزويلي السابق، بالضلوع في عمليات غسل الأموال، تتعلق بشركة النفط الحكومية الفنزويلية.