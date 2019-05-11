البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون لإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس – (أ ش أ):
صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحدد خمس سنوات لإعادة ترميم كاتدرائية (نوتردام) التي دمرها حريق جزئي في أبريل الماضي.
وذكر راديو (مونت كارلو) الدولي اليوم السبت أنه تم إقرار مشروع القانون بعد مناقشات استمرت 13 ساعة، وسيعرض على مجلس الشيوخ لمناقشته في 27 مايو الجاري.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أطلق حملة لجمع التبرعات للبدء في أعمال البناء والترميم، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق 5 سنوات.. وتعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية، كما قررت عائلة الملياردير الفرنسي برنار أرنو، التبرع بـ200 مليون يورو.
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