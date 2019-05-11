حرائق الغابات تجتاح أكثر من 44 ألف هكتار في أنحاء روسيا

ذكر الجهاز الفيدرالي الروسي للحماية الجوية للغابات، اليوم السبت، أن حرائق الغابات اشتعلت في أكثر من 44 ألف هكتار في 18 منطقة في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 155 حريقا تم إخمادها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الجهاز الفيدرالي - في بيان نقلته وكالة

أنباء (تاس) الروسية - أن إجمالي 54 حريق غابات ما زالت نشطة اليوم واجتاحت ألسنة اللهب 44 ألفا و245 هكتارا، مؤكدا أن الجهود مازالت مستمرة لإخماد تلك الحرائق.وتم تسجيل أكثر من 17 حريق غاباتفي إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، بينما يتراوح عدد الحرائق النشطة في أقاليم كورجان وإيركوتسك وما وراء البايكال ما بين 4 إلى 6 حرائق، ويشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 3 آلاف و600 فرد مزودين بـ 835 من معدات الأطفاء.وأشار الجهاز إلى أن موسم الحرائق بدأ في 77 منطقة روسية وتم إعلان حالة الطوارئ في 6 منها.