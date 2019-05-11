حرائق الغابات تجتاح أكثر من 44 ألف هكتار في أنحاء روسيا

ذكر الجهاز الفيدرالي الروسي للحماية الجوية للغابات، اليوم السبت، أن حرائق الغابات اشتعلت في أكثر من 44 ألف هكتار في 18 منطقة في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 155 حريقا تم إخمادها خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح الجهاز الفيدرالي - في بيان نقلته وكالة
وتم تسجيل أكثر من 17 حريق غابات
وأشار الجهاز إلى أن موسم الحرائق بدأ في 77 منطقة روسية وتم إعلان حالة الطوارئ في 6 منها.
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