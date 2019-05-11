ماكرون يستقبل الرهائن المحررين بعد عملية عسكرية ببوركينا فاسو

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سائحين فرنسيين اثنين ومواطنة كورية جنوبية، تم تحريرهم خلال عملية عسكرية أمس الجمعة، في بوركينا فاسو، وكانوا اختطفوا في أوائل مايو الجاري في دولة بنين المجاورة.
وأعلن قصر الإليزيه - وفق ما ذكره راديو (مونت كارلو) الدولي اليوم السبت - أن العمليةنفذت ليلا لتحرير السائحين الفرنسيين، مشيرا إلى أن العملية أدت أيضا إلى الإفراج عن أمريكي وكورية جنوبية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد هنأ القوات المسلحة الفرنسية وكل من عمل إلى جانبهم على تحرير الرهائن .. مثمنا
كما أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي عن شكرها للسلطات في كل من بنين وبوركينا فاسو وكذلك الولايات المتحدة؛ لدعمها "الثمين" في العملية.
وكان جنديان فرنسيان قد لقيا حتفهما أثناء العملية العسكرية لإنقاذ 4 رهائن (فرنسيان وأمريكي وكورية جنوبية) كانوا محتجزين بمنطقة الساحل الأفريقي بعد اختطافهم في أوائل مايو الجاري في بنين.
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