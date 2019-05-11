الصومال: قرار كينيا بوقف الرحلات الجوية المباشرة سياسي

انتقدت وزارة الطيران والنقل الجوي الصومالي، قرار كينيا المتضمن ”وقف الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي“، معتبرة أنه سياسي، ويعرقل تنقلات المواطن الصومالي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”الحكومة الصومالية تأسف على موقف كينيا لوضعها العراقيل أمام تنقلات المواطنين“، مشيرة إلى أن ”كينيا تسيّس قرار وقف الرحلات الجوية المباشرة، وهذا الأمر قد يضر العلاقات

بين البلدين“.وأضاف البيان أن ”القرار قد يؤثر سلبًا على التفاهمات السابقة بين البلدين، والتي كان من بينها تسهيل تنقلات المواطنين“، داعيًا كينيا ”إلى إعادة النظر بقرارها الذي يعوق التبادل التجاري“ أيضًا.وأكد البيان أن الحكومة الصومالية مسؤولة عن حماية مصالح شعبها واستقلاليتها،وستبحث تداعيات هذا القرار مع الجهات الكينية المعنية.يشار إلى أن ”الطيران المدني“ الكيني أوقف، الخميس الماضي، الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبي، دون توضيح أسباب.وسبق أن نفى وزير الطيران والنقل الجوي الصومالي محمد صلاد علاقة وقف الرحلات الجوية المباشرة بالجانب الأمني، معتبرًا أن مطار مقديشو الدولي آمن.وفي مارس 2017 اتفقت الصومال وكينيا على تسيير رحلات جوية مباشرة بين مقديشو ونيروبي بعد توقف دام 10 سنوات لأسباب الأمنية.