أمريكا تدعم الجيش اللبناني عسكريًا

توجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم السبت، على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية يشارك خلالها في اللقاء السنوي الذي يُعقد من أجل تقييم المساعدات العسكرية الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية واحتياجاتها المستقبلية.

وأوضح الجيش اللبناني، أن قائد الجيش سيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسئولين الأمريكيين المكلفين بملف برنامج المساعدات العسكرية.

وكان قائد الجيش اللبناني قد أجرى زيارة مماثلة إلى الولايات المتحدة في شهر يونيو من العام الماضي، بحث خلالها مع المسئولين هناك تعزيز أوجه التنسيق بين جيشي البلدين، واستعرض النجاحات التي حققها الجيش اللبناني في مواجهة الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية مع سوريا، كما اجتمع

مع أعضاء لجنة المساعدات العسكرية والمسئولين الأمريكيين ذوي الصلة بعملية المراجعة لبرنامج المساعدات العسكرية.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، لتعزيز قدرات الجيش ورفع كفاءته القتالية، خاصة في ظل الحرب ضد الإرهاب والنزاعات الإقليمية التي تحيط بلبنان.وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في شهر مارس الماضي، استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكًا استراتيجيا في محاربة الإرهاب".وكثفت الولايات المتحدة على مدى الشهور الأخيرة من وتيرة المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى الجيش اللبناني، حيث تسلم الجيش منتصف الشهر الماضي عتادا عسكريا بقيمة 15 مليون دولار على سبيل الهبة من السلطات الأمريكية، إلى جانب تسلمه في شهر فبراير الماضي شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر، تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وتمثل مكونا رئيسيا لطائرات (سوبر توكانو) الحديثة والتي سبق للولايات المتحدة تقديمها إلى القوات الجوية اللبنانية وتستخدم في الأغراض القتالية والاستطلاع.وكان الجيش اللبناني قد تسلم أيضا على مدى الشهور الماضية دفعات متتالية من آليات القتال المدرعة من طراز (برادلي) مع المكونات العائدة لها.وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني.