الداخلية الأفغانية: مقتل مستشارة برلمانية في هجوم لمسلحين بكابول

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مستشارة برلمانية من قبل مسلحين لم يتم التعرف على هويتهم في العاصمة الأفغانية (كابول).

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية

نصرت رحيمي - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن مستشارة اللجنة الثقافية في البرلمانالأفغاني مينا مانجال قُتلت إثر إطلاق نار لمجهولين صباح اليوم في حي الشرطة الـ8 بكابول.وأضاف رحيمي أنه يجري التحقيق في الحادث..ولم تعلن الجماعات المسلحة أو أي من أفرادها المسئولية عن الحادث حتى الآن.