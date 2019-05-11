الهندي تسلم أول مروحية أباتشي هجومية من شركة "بوينج" الأمريكية

تسلمت القوات الجوية الهندية صباح اليوم /السبت/ رسميا أول مروحية "أباتشي" هجومية في مرفق إنتاج تابع لشركة بوينج الأمريكية العملاقة بولاية "أريزونا".
وذكرت القوات الجوية الهندية - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية - أن المارشال الجوي إيه إس بوتولا مثل سلاح الجو الهندي
وأضاف البيان أن إضافة مروحيات "أباتشي إيه إتش-64 إي" تعد خطوة هامة
وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو الهندي وقع عقدا مع الحكومة الأمريكية وبوينج في سبتمبر عام 2015 لشراء 22 مروحية أباتشي، ومن المقرر أن يتم شحن الدفعة الأولى من المروحيات إلى الهند في يوليو القادم.
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