مفوض أوروبي يصف تبرير إعادة انتخابات إسطنبول بالـ "هزلي"

وصف يوهانس هان، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار، تبرير لجنة الانتخابات التركية قرارها بإعادة الانتخابات في بلدية اسطنبول بأنه "هزلي".

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها غداً الأحد، قال السياسي النمساوي:" أكدنا في رد أول فعل مشترك مع مسؤولة العلاقات الخارجية فيدريكا موجيريني ضرورة أن تشرح المؤسسات المسؤولة أسباب قراراتها بعيدة المدى من هذا النوع".

وأضاف أنه يجب احترام إرادة الناخب في أي ديموقراطية، و"من غير المقبول تماماً أن يتم حرمان رؤساء بلديات منتخبين من تسلم مناصبهم لاحقا، كما حدث في جنوب شرق البلاد".

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وتابع هان أن كل هذه أمور تدعو إلى مزيد من الأسف، لاسيما وأن المواطنين في تركيا أثبتوا نضجهم الديموقراطي من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات.

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كانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قررت يوم الاثنين الماضي إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في اسطنبول في 31 مارس الماضي وإعادتها مرة أخرى في 23 يونيو المقبل.

وجاء القرار بعد طلب تقدم به حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (العدالة والتنمية) لإعادة الانتخابات بدعوى حدوث "مخالفات للقواعد"، وبعثت اللجنة بخطاب إلى الأحزاب أعلنت فيه قبولها لأحد المآخذ لحزب العدالة والتنمية والمتمثلة في تجميع بعض المجالس الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

كان أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض في تركيا، فاز بانتخابات بلدية اسطنبول بفارق ضئيل عن منافسه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية، بقرار اللجنة تم إلغاء تعيين إمام أوغلو كعمدة لاسطنبول.