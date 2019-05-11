العشائر العربية تطالب بانسحاب الحشد الشعبي من المحافظات

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 مايو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 مايو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

طالبت الزعامات العشائرية العربية في أربيل بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من معسكراتهم داخل المدن والقرى، وكذلك إبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقالت العشائر إن مناطقها لم تستقر أمنيا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتى الآن، وتتخوف من تداعيات حرب قد تفرض بسبب تهديدات ميليشيا الحشد الشعبي للمصالح الأميركية.

وناقشت العشائر ملف المختطفين لدى فصائل الحشد الشعبي، وطالبت بالإفراج عنهم.

كما عوّلت العشائر على دور المملكة العربية السعودية في استمرارها بدعم استقرار العراق.

Advertisements

تأتي مخاوف العشائر بعد إعلان الإدارة الأميركية عزم إيران استهداف رعاياها ومصالحها في العراق على يد فصائل مسلحة تابعة لطهران.

المصدر: – قناة العربية