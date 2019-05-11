العشائر العربية تطالب بانسحاب الحشد الشعبي من المحافظات

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طالبت الزعامات العشائرية العربية في أربيل بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من معسكراتهم داخل المدن والقرى، وكذلك إبعاد العراق عن سياسة المحاور.
وقالت العشائر إن مناطقها لم تستقر أمنيا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتى الآن، وتتخوف من تداعيات حرب قد تفرض بسبب تهديدات ميليشيا الحشد الشعبي للمصالح الأميركية.
وناقشت العشائر ملف المختطفين لدى فصائل الحشد الشعبي، وطالبت بالإفراج عنهم.
كما عوّلت العشائر على دور المملكة العربية السعودية في استمرارها بدعم استقرار العراق.
تأتي مخاوف العشائر بعد إعلان الإدارة الأميركية عزم إيران استهداف رعاياها ومصالحها في العراق على يد فصائل مسلحة تابعة لطهران.
المصدر: – قناة العربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.