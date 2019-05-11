كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق في سجن إندنويسي وهروب عشرات المعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات الأندونيسية عملية بحث عن عشرات السجناء الذين استغلوا حريقاً اندلع الليلة الماضية في سجن بجزيرة سومطرة الغربية، ليلوذوا بالفرار، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح المفتش العام بالشرطة، ويدودو إيكو بريهاستوبو أن 110 سجناء حاولوا الفرار في لحظة ارتباك نشأت أثناء نقل نزلاء سجن سياك بسبب حريق اندلع في أحد منشآت المركز العقابي.

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وتعتقد الشرطة أن هناك ما يقرب من 34 سجيناً ما زالوا هاربين، وفقاً لما نقلته قناة (ديتيك) الإخبارية.

وما زالت فرق الطوارئ تعمل من أجل إخماد النيران، في حين أكدت قوات الأمن عدم سقوط أي جرحى بسبب الحريق الذي اندلع الليلة الماضية عقب مواجهات بين السجناء والحراس.

وتشيع حوادث الهروب من السجن في أندونيسيا، حيث يعد الاكتظاظ مشكلة رئيسية في السجون، التي تعاني من نقص أفراد الأمن.