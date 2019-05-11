كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالطا تنقذ 85 مهاجرا من قارب غارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة في مالطا، أن زورق دورية مالطي أنقذ مجموعة من 85 مهاجرًا في وقت متأخر من مساء يوم أمس الجمعة، وسينقلهم إلى مالطا صباح اليوم السبت،

وحسب "رويترز"، قال الجيش، إن المهاجرين الذين يعتقد أنهم من شمال وشرق أفريقيا كانوا في قارب خشبي غارق.

وقادت مالطة جهود الاتحاد الأوروبي، لمشاركة المهاجرين الذين تم إنقاذهم في وسط البحر المتوسط بين العديد من الدول الأعضاء بعد أن رفضت سفن الإنقاذ دخول إيطاليا.