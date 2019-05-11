كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفوض أوروبي: إعادة الانتخابات في إسطنبول "مهزلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المفوض الأوروبي لشؤون الجوار يوهانس هان، تبرير لجنة الانتخابات التركية قرارها بإعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول بأنه "مهزلة".

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها الأحد، قال السياسي النمساوي: "أكدنا في رد أول فعل مشترك مع مسؤولة العلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني ضرورة أن تشرح المؤسسات المسؤولة أسباب قراراتها بعيدة المدى من هذا النوع".

وأضاف أنه يجب احترام إرادة الناخب في أي ديمقراطية، و "من غير المقبول تماماً أن يتم حرمان رؤساء بلديات منتخبين من تسلم مناصبهم لاحقاً، كما حدث في جنوب شرق البلاد".

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وتابع هان أن كل هذه أمور تدعو إلى مزيد من الأسف، لاسيما وأن المواطنين في تركيا أثبتوا نضجهم الديمقراطي من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات.

كانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قررت يوم الإثنين الماضي إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول في 31 مارس الماضي وإعادتها مرة أخرى في 23 يونيو المقبل.

وجاء القرار بعد طلب تقدم به حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "العدالة والتنمية" لإعادة الانتخابات بدعوى حدوث "مخالفات للقواعد"، وبعثت اللجنة بخطاب إلى الأحزاب أعلنت فيه قبولها الأحد، المآخذ لحزب العدالة والتنمية والمتمثلة في تجميع بعض المجالس الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

كان أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض في تركيا، فاز بانتخابات بلدية إسطنبول بفارق ضئيل عن منافسه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية، بقرار اللجنة تم إلغاء تعيين إمام أوغلو كعمدة لاسطنبول.