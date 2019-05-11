كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السماح للطائرة الأوكرانية التى اعترضتها القوات الجوية الهندية بمواصلة رحلتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، اليوم السبت، أنه تم السماح لطائرة الشحن الثقيلة الأوكرانية، التى اعترضتها القوات الجوية الهندية، بمواصلة رحلتها إلى نيودلهى.

وحسب الوكالة الهندية، فقد استمر استجواب الطيارين وفحصهم لعدة ساعات، وبما أنه لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، فقد قيل إنه تم السماح للطائرة بمواصلة الرحلة.

وقالت الوكالة، إنه لا يزال غير معلوم؛ لماذا غيرت الطائرة An-12 مسار الرحلة.

في يوم الجمعة، أجبرت القوات الجوية الهندية، طائرة An-12 للشحن الثقيل على الهبوط في مدينة جايبور الشمالية الغربية بسبب انتهاك المجال الجوي للبلاد عن طريق الدخول إلى نقطة غير مقررة في الغرب عبر باكستان.