كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على أسلحة وذخيرة وأدوية إسرائيلية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات السورية المختصة، اليوم السبت، خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الجهات المختصة عثرت على أسلحة وعتاد وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة.

وكانت السلطات السورية قد عثرت في الـ 23 من أبريل/نيسان الماضي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بعضها أمريكي وإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي.

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وذكرت الوكالة أن من بين المضبوطات كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أمريكي وإسرائيلي.

وأشارت إلى أن المضبوطات احتوت على "رشاشات متوسطة عيار 37 مم و23 مم و14.5 مم و ذخيرة قاذف مضاد للدروع و ذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غربي الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي "الثريا" وجهاز بث أنترنت فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية "غرف عمليات وجهاز توليد هواء" وأدوية متنوعة منها ذات منشأ أردني وسعودي وكويتي وعدد من الآليات المسروقة كان يستخدمها الإرهابيون".

وبفضل عمليات التمشيط التي تقوم بها الأجهزة السورية المختصة، يستمر تساقط مستودعات الأسلحة والذخائر التي خلفتها التنظيمات المسلحة في المناطق التي حررها الجيش السوري.