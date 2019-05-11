كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتداء على صحفي تركي معارض ونقله إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم نقل صحفي تركي معارض ينتقد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه القوميين إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضه للاعتداء خارج منزله.

وذكرت صحيفة Yenicag، اليوم السبت، أن الكاتب الصحفي، يافوز سليم ديميراج، تعرض للضرب على أيدي نحو خمسة أو ستة أشخاص بمضرب بيسبول بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني يوم أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة، إن سبب الهجوم لم يكن معروفًا، لكنه يأتي وسط توترات بشأن قرار أعلى سلطة انتخابية بإلغاء نتائج سباق 31 مايو لبلدة اسطنبول، والذي فازت به المعارضة، وتأمر بإعادة التصويت في 23 يونيو.