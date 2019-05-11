كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير السابق للاستخبارات الفنزويلية: "ترامب" قال "لا" لرفع العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى مدير جهاز الاستخبارات الفنزويلية السابق، الجنرال مانويل ريكاردو كريستوفر فيغيرا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال؛ "لا" لطلبه إلغاء العقوبات ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال "فيغيرا"، في مقطع فيديو صدر يوم أمس الجمعة: "لقد طلبت من الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلدنا، وقال إنه سيحدث بمجرد وجود إدارة أخرى في بلدنا لأن الحكومة الحالية ستواصل سرقة مواردنا ومواصلة معاناة مجتمعنا".

وأضاف، أنه كان "أحد منتقديه" الذي طلب منه دعوة واشنطن لإلغاء العقوبات المفروضة على فنزويلا.