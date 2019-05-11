كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي ترامب: الرئيس الأوكراني المنتخب محاط بالأعداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، عن إلغاء زيارة إلى أوكرانيا، كانت مقررة في الأيام المقبلة، للقاء الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي.

وقال المحامي في حديث مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، في مجال تبريره لإلغاء الزيارة: "انطلاقا مما سمعته من شخصين موثوقين جدا، الرئيس الأوكراني المنتخب زيلينسكي، محاط بأشخاص يكنون العداء للرئيس دونالد ترامب، وكذلك بأشخاص ضالعين في الفساد".

وأشار المحامي، إلى أنه يشعر بالقلق لأن الرئيس الأوكراني المنتخب، محاط، بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، بأعداء الرئيس الأمريكي".

وشدد جولياني، على أن إلغاء زيارته إلى أوكرانيا، لا ترتبط بتاتا ولا علاقة لها، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2020.

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وفي وقت سابق، قال جولياني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" ، إنه يعتزم زيارة أوكرانيا في الأيام المقبلة لإقناع السلطات الجديدة بعدم وقف التحقيقات، التي يعتقد أنها ستكون مفيدة للرئيس الأمريكي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن محامي ترامب كان ينوي مقابلة زيلينسكي في كييف، لإقناعه بمتابعة التحقيقات التي قد تجلب معلومات جديدة حول حالتين لهما أهمية خاصة بالنسبة للرئيس ترامب.

الأولى، تتعلق بمصادر التحقيق التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر حول "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة. والثانية، ترتبط بعلاقات هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن، بشركة الغاز الأوكرانية.