كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 10 مدنيين من سجن تابع لطالبان شمالى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأفغاني انقاذ 10 مدنيين على الأقل من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم قندوز شمالي البلاد خلال عملية قامت بها القوات الأفغانية.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير التابع للجيش الأفغاني اليوم /السبت/ أنه كان يتم احتجاز المدنيين في سجن لطالبان يقع بمنطقة "شاهار دارا"، وأن 10 من مقاتلي طالبان قد لقوا مصرعهم خلال العملية، فضلا عن إصابة 15 أخرين.

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ولم يتطرق البيان إلى المزيد من التفاصيل حول العملية أو عن وقوع خسائر محتملة في صفوف قوات الأمن الأفغانية.