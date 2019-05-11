التطبيع مع الكيان الصهيوني في القطاع الصحي يجر “الدكالي” للمسائلة بالبرلمان

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه تم رصد عمليات اختراق وتطبيع “خطيرة” مع الكيان الصهيوني، من خلال تواجد منتجات وممثلين عن شركة “إسرائيلية”، تجوب المغرب عبر وساطة أحد “أطباء الأسنان” المغاربة.

ووجه الفريق النيابي سؤالا شفويا إلى وزير الصحة أناس الدكالي حول الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارته، لمكافحة الاختراق والتطبيع مع العدو الصهيوني عبر مجال الصحة.

وأوضح الفريق في سؤاله الذي يرتقب أن يجيب عنه وزير الصحة، يوم غد الإثنين المقبل، أن تواجد شركة “إسرائيلية” تجوب المغرب، “يشكل سابقة خطيرة، ويطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع”.