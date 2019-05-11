إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم السيرة الذاتية للأسطورة "جودي جارلاند"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنطلق أمس الجمعة الإعلان التشويقي لفيلم "جودي جارلاند"، الذي يتناول سيرة آخر عام من حياة الأسطورة السينمائية الأميركية، جودي جارلاند، وتظهر فيه الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، رينيه زيلويجر، بصورة مختلفة كليا لتلعب دور بطلة فيلم "ساحر أوز" (ذا ويزارد أوف أوز).

وتغني زيلويجر في أول إعلان لفيلم (جودي)، الذي صدر يوم الجمعة، أغنية (في مكان ما فوق قوس قزح) ”ساموير أوفر ذا رينبو“ التي تشتهر بها جارلاند لكن بإيقاع بطيء في الفيلم الذي يصور لندن في عامي 1968 و1969.

ويصدر فيلم (جودي) في سبتمبر أيلول ويركز على الفترة التي واجهت فيها جارلاند متاعب صحية خلال رحلة إلى لندن لإحياء سلسلة من الحفلات. وتوفيت جارلاند وعمرها 47 عاما بجرعة مخدر زائدة في لندن في عام 1969.

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وقالت زيلويجر (50 عاما)، التي تشتهر بسلسلة أفلام (بريدجيت جونز) الكوميدية، لمجلة بيبول إنها خضعت لدروس للصوت وأمضت ساعتين يوميا لتتحول إلى شخصية جودي جارلاند بالاستعانة بأجزاء جسم صناعية وشعر مستعار.

وحصلت زيلويجر على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في عام 2004 عن دورها في الفيلم الدرامي ”الجبل البارد“ (كولد ماونتن).

ونأت لايزا مينيلي ابنة جارلاند بنفسها عن الفيلم قائلة إنها لم تقابل زيلويجر مطلقا أو تتحدث معها.

وكانت مينيلي قد كتبت على فيسبوك في يونيو حزيران 2018 "لا أقبل أو أوافق بأي شكل على الفيلم المقبل عن جودي جارلاند".