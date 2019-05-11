زوكربيرغ يشيد بخطة ماكرون لمواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - امتدح الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الجهود الفرنسية لفرض ضوابط تنظيمية حازمة على محتوى خطاب الكراهية على الإنترنت، بعد اجتماعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس أمس الجمعة، معتبراً إياها نموذجاً يحتذى للعالم أجمع.

جاءت تعليقات زوكربيرغ بعد تعرض "فيسبوك" لانتقادات حادة من جانب السياسيين والجمهور، لإخفاقها في الإسراع بمحو صور الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مارس/آذار على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الذي وقع ضحيته 50 شخصا، وظلت صوره متاحة للتداول على الإنترنت لعدة أيام.

ويتزامن لقاء زوكربيرغ وماكرون مع الكشف عن تقرير أمر به الرئيس الفرنسي ويوصي بمزيد من الإشراف على "فيسبوك" وإيجاد جهة مستقلة لمراقبة جهود شركات التكنولوجيا العملاقة لمواجهة خطاب الكراهية.

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وقال زوكربيرغ للصحافيين في مكتب "فيسبوك" في باريس، بعد لقاء ماكرون في قصر الإليزيه إنه "إذا حذت مزيد من الدول حذو ما تفعله حكومتكم هنا فستكون لذلك في رأيي نتيجة أكثر إيجابية للعالم من بعض البدائل".

وأضاف في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية "نحتاج إلى قواعد للإنترنت تحدد مسؤوليات الشركات ومسؤوليات الحكومات... ذلك هو السبب في أننا نريد العمل مع فريق الرئيس ماكرون".

ويريد الرئيس الفرنسي أن تقوم باريس بدور قيادي في تنظيم العالم الرقمي وتحقيق التوازن بين ما يعتبره موقفاً متراخياً إلى حد ما من جانب الولايات المتحدة وقبضة حديدية على الإنترنت من جانب الصين.