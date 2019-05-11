مشاجرة تسفر عن إصابات بين نواب الجمعية التشريعية في هونغ كونغ (صور)

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هيمنت حالة من الفوضى بالجمعية التشريعية في هونغ كونغ اليوم، السبت، حيث اشتبك فيه مشرعون مؤيدون مع معارضين لتعديلات مثيرة للجدل لقانون تسليم المجرمين في الإقليم بشأن دخول قاعة الجمعية.

وحمل شخص واحد على الأقل من الغرفة على نقالة من قاعة الجمعية في أعقاب المشاجرة الصباحية، حيث تصارع مشرعون مع بعضهم البعض على الأرض ووسط المقاعد والطاولات وفي ردهة مجاورة.

وحصلت التعديلات على انتقادات واسعة لأنها تقوض الاستقلال القانوني لهونغ كونغ عن طريق تسهيل إرسال المشتبه بهم جنائياً إلى البر الرئيسي للصين، حيث قد يواجهون تهم غامضة للأمن القومي ومحاكمات جائرة.

وبموجب إطار "دولة واحدة ونظامان"، مُنحت هونغ كونغ الحق في الاحتفاظ بأنظمتها الاجتماعية والقانونية والسياسية لمدة 50 عامًا بعد تسليمها من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

ومع ذلك، ينظر إلى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على أنه يتراجع بشكل متزايد عن هذا الاتفاق من خلال فرض تغييرات قانونية لا تحظى بشعبية.

وتوسع التعديلات نطاق نقل المشتبه بهم جنائياً إلى الصين وتلغي حق الهيئة التشريعية في التدقيق في قرارات التسليم الفردية المقدمة من الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.

ويمكن لتعديلات أيضًا فتح الطريق أمام المزيد من الإجراءات الرامية إلى تآكل الحريات المدنية في هونغ كونغ، بما في ذلك إقرار تشريع مناهض للتخريب عارضه كثير من السكان بشدة.

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