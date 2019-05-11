شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة.. والمحافظ: الاتفاق لا يقتصر على الانسحاب والان مع التفاصيل

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، ببدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة مع وجود مراقبين دوليين.

وقال محافظ الحديدة الحسن الطاهر وفق ما أعلن عنه مراسل "الحدث"، إن "اتفاق إعادة الانتشار نص على إزالة الألغام وعدم الاقتصار على الانسحاب".

وأضاف:"محافظ الحديدة، إن "اتفاق إعادة الانتشار نص على مراقبة ثلاثية".

Advertisements

وكان الدكتور الحسن الطاهر، محافظ الحديدة، قال إن الوفد الحكومي ، وخلال لقائه المرتقب في الأيام القليلة المقبلة، سيناقش مع الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار، جملة من الموضوعات، في مقدمتها العملية الإجرامية باستهداف مطاحن البحر الأحمر، وما نتج عنها من أضرار، ومطالبته بضرورة التحرك والضغط على هذه الجماعة لوقف خروقاتها.

وذكر في تصريح نشرته صيحفة «الشرق الأوسط» إن هناك أضراراً بالغة نتجت عن استهداف الميليشيات الانقلابية لعدد من الخزانات الحافظة للحبوب في مطاحن البحر الأحمر.

مشدداً على أن الميليشيات، ومنذ إعلان الهدنة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وهي تقوم بأعمال إجرامية بحق الشعب اليمني، من عمليات اعتقال وقتل، إلى استهداف إحدى مناطق تخزين الحبوب، وهذا يؤكد أن هذه الميليشيات لا تسعى لعملية سلمية لإنهاء هذه الأوضاع التي تستفيد منها.