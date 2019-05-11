شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. افتتاح مسجد مكارم بمنطقة بويش في مدينة المكلا والان مع التفاصيل

افتتح مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ احمد علي السعدي الجمعة الخامس من رمضان 1440 هـ مسجد مكارم بمنطقة بويش شرق مدينة المكلا على نفقة الشيخ احمد بن عمر باحشوان.

وبحسب مصادر رسمية يقع المسجد على مساحة اجمالية 680 متر مربع ويتكون من مصلى للرجال والنساء ومدرسة تحفيظ قران وسكن لإمام المسجد ومغسلة أموات ويستع لقرابة ألف مصلي وباشراف من المهندس إبراهيم محسن بالعرج العمودي.

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وفي الافتتاح أكد الشيخ السعدي أهمية هذه المشاريع الخيرية في تأدية رسالتها الدينية والتربوية ودورها في تنوير المجتمع وتعزيز روح الإخوة وقيم التسامح بين ابناء المجتمع بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأمور الدين والدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن عمارة المساجد وتشييدها وإقامتها هي من أحب الأعمال الصالحة إلى المولى تبارك وتعالى وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم ونشر السلام و تكون منابر هذه المساجد للاستزادة منها في التقوى والعمل الصالح . منوها بجهود الشيخ احمد عمر باحشوان لتنفيذ هذا المشروع الخيري وان يبارك الله في عمره وماله. داعيا الى عمارة المساجد بطاعة الله والتحلي بالاخلاق الإسلامية الفاضلة.

حضر الافتتاح رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ومدير امن مديرية مدينة المكلا العقيد عسيى العمودي والشخصيات الدينية والاجتماعية .