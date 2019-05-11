شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء انسحاب عناصر المليشيا من ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

أكدت مصادر إعلامية بدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة مع وجود مراقبين دوليين.

وقالت المصادر إن مسلحي المليشيا بدأوا الانسحاب وسط تشكيكات بجديته.

وفي وقت سابق، قال مستشار وزير الدفاع العميد يحيى أبوحاتم إن إعلان الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة محاولة للتلاعب بالألفاظ وتوظيف المصطلحات، وتجاهل أن الاتفاق قائم بين طرفين، وذهب لتصوير أن الانسحاب ينفذ من قبل مليشيا الحوثي، بينما الوفد الحكومي اليمني بإسناد التحالف العربي كان إيجابيا رغم امتلاكه قوة الحسم، وهو تسويف يستبق جلسة مجلس الأمن.

ولم يستبعد أبوحاتم، في حديثه لـموقع "العين الإخبارية"، اشتراكا أمميا في المراوغة، إثر تماهي مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وتحركاته المعززة للتنصلات الحوثية ومساعيه نحو تخفيف حجم الضغوط الدبلوماسية التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ضغط دول الرباعية (السعودية-الإمارات-أمريكا-بريطانيا).