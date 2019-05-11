العمدة: معارك الضالع تسير وفقاً للخطة المرسومة

قال الصحافي صابر العمدة ، إن المعارك تسير وفقا للخطة المدروسة التي رسمتها غرفة عمليات “معركة قطع النفس” بقيادة العميد هادي العولقي قائد اللواء 30 بمحافظة الضالع، والذي من المحتمل تعيينه وفق مطالبة الوحدات العسكرية وأبناء الضالع قائدا للمحور العسكري في المحافظة.

وأكد العمدة في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم السبت أن القوات المشاركة في العملية تمكّنت من تحقيق انتصارات متتالية وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن المعارك تدور في شمال وغرب قعطبة وفي مريس، حيث استخدمت القوات الجنوبية راجمات الصواريخ لاستهداف تجمعات الحوثيين في نقيل الخشبة والوطيف وحُمر السادة ومعزوب عامر ومعسكر حُلم ومواقع حمك شمال وغرب المديرية.

وأعلنت قوات الحزام الأمني حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد المواجهات بالتزامن مع انطلاق معركة واسعة حملت اسم “قطع النفس”.