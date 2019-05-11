شكرا لقرائتكم خبر عن مجلي: استهداف الحوثيين للمطاحن هو للفت الانتباه بعد خسائرهم والان مع التفاصيل

قال العميد ركن عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للجيش العميد مجلي ، إن قيام الميليشيات باستهداف المطاحن هو للفت الانتباه في المقام الأول، بعد حجم الخسائر التي تكبدتها في الأيام الماضية، خصوصاً في جبهتي حجة وصعدة، «فعمدت للقيام بهذه العملية انتقاماً من الشعب اليمني على كل أعماله، ومنها مناصرة الجيش الوطني ورفضه لهذه الجماعة».

واستبعد في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، الصادرة اليوم السبت أن يرد على استهداف الميليشيات الحوثية مطاحن البحر الأحمر في هذه المرحلة، وذلك لالتزامه بالهدنة لتطبيق اتفاق السويد، وأكد أن الجيش يمتلك حق الرد متى شاء، وفي أي وقت.

ووصف العميد مجلي، الحادثة، بقوله: «الميليشيات قامت مساء أمس الخميس، وعبر عدد من مقاتليها، باستهداف مباشر لعدد من الخزانات في مطاحن البحر الأحمر، من خلال استخدام الأسلحة الرشاشة وأسلحة عيار 23، ما نتج عنه تضرر عدد من الخزانات الحافظة للحبوب والقمح جراء إصابتها بأعيرة نارية، تسببت في فجوات كبيرة أدت إلى تسرب كميات كبيرة من القمح المخزون»، لافتاً إلى أن عمال الصيانة يقومون بدورهم في تخفيف حجم الخسائر جراء هذا الاستهداف.

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ولفت العميد إلى أن هذا العملية تأتي بعد أيام معدودة لزيارة الوفد الأممي للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الميليشيات الانقلابية، وللبدء بأعمال الصيانة لإعادة التشغيل بعد التوقف الطويل الذي كان سببه الميليشيات المستمرة في انتهاكها لكافة القوانين والأنظمة الحقوقية والإنسانية التي تجرم استهداف مثل هذه المواقع، في حين دأبت الميليشيات على ضرب الكثير من المواقع الإنسانية والمجمعات السكنية، خصوصاً المجازر التي نفذتها في كل من حيس والدريهم.

وقال مركز إعلام ألوية العمالقة، في جبهة الساحل الغربي، إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت صوامع ومطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، الخميس، بنيران أسلحتها الرشاشة من عيار 23 في الوقت الذي كان عمال المطاحن يقومون بأعمال الصيانة من أجل إعادة تشغيلها مجدداً بعد توقف طويل عن العمل».

ونقل عن مصادر أن «أحد خزانات الحبوب تعرض لإصابة مباشرة بطلقات سلاح 23 التي أطلقتها الميليشيات مما تسبب بإحداث فجوة كبيرة أدت إلى تسرب كميات كبيرة من القمح المخزون فيها، وحاول عمال الصيانة التدخل لسد الفجوة ولكنهم عجزوا عن ذلك نتيجة لاندفاع كميات الحبوب بشكل كبير»